Тиждень тому Василь Бесага вийшов на пенсію

Колишньому начальнику управління містобудування, архітектури та кадастру – головному архітектору Тернополя Василю Бесазі повідомили про підозру через передачу міської землі стороннім людям. Йдеться про комунальні ділянки на вулицях Білогірській, Чернівецькій та 15 Квітня. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в прокуратурі Тернопільської області в середу, 24 червня.

За даними слідства, Василь Бесага у 2018 та 2020 роках незаконно видав висновки про погодження проєктів землеустрою щодо цих земель. «Ці документи дали можливість передати ділянки, які належали громаді, у приватну власність третіх осіб», – повідомили в прокуратурі.

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За висновками слідства, через дії посадовця місто втратило ділянки вартістю понад 3 млн грн.

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Василю Бесазі інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки ( ст. 364 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – заставу в розмірі понад 266 тис. грн. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Додамо, що за тиждень до отримання підозри Василь Бесага звільнився з посади в Тернопільській міськраді за власним бажанням. Він це пояснив виходом на пенсію. На посаді головного архітектора міста він пробув понад 15 років.

Це не перша підозра, яку отримував Василь Бесага. У березні 2021 році прокурор Тернопільської області оголосив підозру чиновнику за незаконне відведення землі в обласному центрі вартістю понад 1,3 млн грн. Тоді правоохоронці встановили, що він незаконно виділив ділянку для зведення житлового будинку. За даними інтернет-газети «Свобода», йшлося про землю біля центрального ринку на вул. Торговиця.

Після завершення розслідування справу передали до суду. Засідання по ній тривали майже п’ять років і пройшли всі судові інстанції. Врешті, 20 січня цього року Хмельницький апеляційний суд скасував виправдальний вирок Тернопільського міськрайонного суду від 5 липня 2023 щодо посадовця. Але й ухвалив – звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, а саме кримінальне провадження закрити. Василь Бесага мав заплатити майже 14 тис. грн процесуальних витрат.