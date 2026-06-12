Василь Бесага був головним архітектором міста 15 років

Головний архітектор Тернополя Василь Бесага після 15 років служби пішов з посади. У Тернопільській міській раді повідомили, що чиновник зробив це за власним бажанням та у зв’язку з виходом на пенсію. У 2021 році прокуратура Тернопільської області оголосила йому про підозру за зловживання впливом. За даними правоохоронців, Василь Бесага незаконно погодив виділення землі під індивідуальний будинок.

На посаду начальника управління архітектури, містобудування та кадастру Тернопільської міськради його призначили у січні 2011 року. До цього управління очолював Василь Будзик. У березні 2021 році прокуратура Тернопільської області оголосила підозру Василю Бесазі за незаконне відведення землі в обласному центрі вартістю понад 1,3 млн грн.

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Під час розслідуванням правоохоронці встановили, що чиновник погодив відведення ділянки для зведення житлового будинку, використовуючи своє службове становище та з метою отримання неправомірної вигоди. Через це було порушено вимоги Генерального плану, плану зонування території Тернополя та іншої дозвільної містобудівної документації. За даними інтернет-газети «Свобода», йшлося про ділянку біля центрального ринку на вул. Торговиця.

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У квітні 2021 року справу передали до НАБУ. Про це йдеться в рішенні Вищого антикорупційного суду від 28 квітня, повідомляло «Слово і діло». Під час розслідування у 2021 році детектив НАБУ за погодженням із прокурором САП перекваліфікували справу зі «зловживання впливом» на «службову недбалість». Санкція цієї статті передбачає до 5 років тюрми.

У жовтні 2021 року в Тернопільському міськрайонному суді розпочався судовий процес щодо зловживання впливом Василя Бесаги. Суди кілька разів відкладали та переносили. 5 липня 2023 року Тернопільський міськрайонний суд визнав чиновника невинним і виправдав. У вироку аргументували таку позицію суду «відсутністю в його діях складу вказаного кримінального правопорушення».

Прокуратура Тернопільської області оскаржила виправдувальний вирок до Тернопільського апеляційного суду, однак рішення не змінили. Тоді справу перевели до касаційного кримінального суду Верховного суду. У постанові касації від 19 червня 2025 року йшлося про скасування апеляційного рішення і призначення нового розгляду у суді апеляційної інстанції.

Справу Василя Бесаги почали розглядати в Хмельницькому апеляційному суді по-новому. Вже 20 січня 2026 року суддя скасував виправдальний вирок Тернопільського міськрайонного суду від 5 липня 2023 щодо посадовця. Але й ухвалив – звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, а саме кримінальне провадження закрити. Василь Бесага мав заплатити майже 14 тис. грн процесуальних витрат.