Колишнього нардепа затримали в Києві під час отримання частини хабаря

У Києві затримали на хабарі колишнього народного депутата, який вимагав від представника підприємства 10 тис доларів США та обіцяв вплинути на рішення суддів. За даними ЗМІ, мова йде про 54-річного Артур Білоуса, екс-нардепа від НДП і ПРП.

Офіс генпрокурора повідомив 12 липня, що народний депутат Верховної Ради ІІІ скликання вимагав від представника підприємства 10 тис. доларів США хабаря. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційної інстанції.

«За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримано колишнього народного депутата України за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Фото Офісу генпрокурора

Екс-політика затримали під час одержання частини хабаря – 92,5 тис. грн.

У повідомленні не вказується прізвище затриманого, але, за інформацією «Української правди», яка посилається на власне джерело в правоохоронних органах, йдеться про 54-річного Артура Білоуса, який у 1998-2002 роках був депутатом Верховної Ради – спочатку від Народно-демократичної партії (НДП), а потім від партії «Реформи і порядок» (ПРП). Останні 20 років активною політикою Білоус не займався.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.