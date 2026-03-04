Поліцейські підозрюють колишню бухгалтерку медзакладу в Рівному у завданні збитків на понад 12 млн грн. За версією слідства, вона завищувала посадові оклади 32 співробітникам. Про це у середу, 4 березня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

Як інформують правоохоронці, з січня 2022 по серпень 2024 років, на той час головна бухгалтерка комунального підприємства вносила до штатних розписів неправдиві дані із завищеними розмірами посадових окладів для 32 співробітників. Цим вона завдала роботодавцю збитків на 12,3 млн грн. Понад 2 млн грн із цієї суми становить безпідставно сплачений єдиний соціальний внесок.

Наразі 66-річну жінку вже звільнили з посади. За клопотанням слідчого на її майно наклали арешт.

Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.