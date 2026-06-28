Володимира Кононнікова виявили без ознак життя

У неділю, 28 червня, командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова виявили мертвим. Про його смерть повідомили у пресслужбі оперативного командування «Південь».

Обставини смерті командира бригади наразі невідомі. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, призначене службове розслідування.

«За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування», – повідомили у пресслужбі ОК.

Володимир Кононніков командував 154-ю бригадою з 2025 року. На сторінці бригади у соцмережах раніше повідомляли, що Володимир Кононніков народився 13 квітня, проте рік народження військовослужбовця публічно не оголошують.

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«Полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу. Командування та особовий склад оперативного командування "Південь" висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира Олександровича», – повідомили у пресслужбі ОК.

Зазначимо, 154-ту окрему механізовану бригаду створили у складі Сухопутних військ ЗСУ вересні 2023 року. Брала участь у боях на Харківщині, зокрема захищала Вовчанськ.