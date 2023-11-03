Ліза Франчетті служить в американському флоті з 1985 року

Сенат США в ніч на 3 листопада затвердив Лізу Франчетті командувачкою Військово-морських операцій США, яка стала першою в історії жінкою на цій посаді. Про це повідомляє Defense News.

Франчетті служить в американському флоті з 1985 року. За час проходження військової служби у флоті Франчетті перебувала на посадах офіцера допоміжних сил і офіцера першого дивізіону на «Шенандо»; штурмана і координаторки на «Мононгахіла»; оперативного офіцера на «Мусбрюггер»; офіцера бойових систем і головного офіцера 2-ї ескадри есмінців; виконавчого офіцера «Стаут»; і офіцера-помічниці з надводних операцій ударної групи «Джордж Вашингтон». Вона командувала есмінцем КРЗ «Росс» та 21-ю ескадрою есмінців з флагманом на «Джон Стенніс».

В останні місяці вона виконувала обов'язки командувача ВМС, але залишалася заступником начальника.

Франчетті також є першою жінкою, яка увійшла до Об'єднаного комітету начальників штабів. В останні місяці вона виконувала обов'язки командувача, обіймаючи посаду заступниці.