Компанія Intel пообіцяла до кінця тижня усунути серйозні вразливості у своїх процесорах

У процесорах Intel виявили помилки, якими можуть скористатися хакери для викрадення інформації

Компанія Intel заявила, що до кінця тижня випустить оновлення, які усувають дві масштабні вразливості (Meltdown і Spectre) у більшості процесорів, випущених за останні п'ять років. Про це повідомляється на сайті компанії.

На початку січня 2018 року група фахівців з інформаційної безпеки повідомила про дві масштабні вразливості в переважній більшості сучасних процесорів Intel, AMD і ARM. За даними фахівців, виявлені вразливості характерні для більшості процесорів, розроблених і випущених після 1995 року. Вразливості, що одержали назви Meltdown і Spectre, пов'язані з алгоритмами позачергового і спекулятивного виконання (ці інструкції дозволяють істотно скоротити час простою процесора і значно прискорити обчислення). Вони дозволяють зловмисникові отримати доступ до кешу процесора і зчитати практично будь-яку інформацію, в тому числі зашифровані дані або паролі.

Тепер Intel повідомила, що планує до кінця тижня випустити оновлення як для призначених для користувача, так і для серверних процесорів. За словами представників компанії, будуть випущені оновлення «для більш ніж 90 відсотків процесорних продуктів, представлених впродовж останніх п'яти років».

При цьому у компанії відзначили, що продовжать роботу над усуненням вразливостей. Також представники компанії прокоментували очікуване уповільнення процесорів після закриття вразливостей. Воно, за словами Intel, «має бути для рядового користувача несуттєвим і згладиться з плином часу».

Раніше також повідомлялося, що оперативним усуненням вразливостей зайнялися розробники самого різного програмного забезпечення, від браузерів до операційних систем. Наприклад, поновлення для деяких своїх продуктів вже випустили Microsoft і Apple.