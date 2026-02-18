Співак Melovin відкрито визнав свою сексуальну орієнтацію у 2021 році

У Луцьку скасували концерт Костянтина Бочарова, відомого як Melovin, через загрозу зриву противниками ЛГБТ. Напередодні його виступ не відбувся в Рівному, де біля палацу культури зібралися люди з плакатами «Не за гей-шлюби воюють герої». На місце події виїжджала поліція й згодом усім повідомили, що захід скасували з технічних причин.

Як повідомили 18 лютого в телеграм-каналі Karabas.kasa.Lutsk, організатори вирішили скасувати концерт у Луцьку з огляду на події 17 лютого в Рівному.

«Нам стало відомо про переміщення груп осіб до Луцька з наміром перешкодити проведенню заходу. З огляду на розташування концертної локації поруч із дитячим комплексом, кінотеатром та іншими місцями масового скупчення людей, ми бачимо суттєві ризики для всіх учасників», – йдеться у дописі.

Глядачів також попередили, що повернення квитків здійснюватиметься за місцем їх придбання.

Сам співак Melovin прокоментував ситуацію у своєму телеграм-каналі так:

«Мені прикро, що цього разу ми з командою вимушені їхати додому, позбавивши вас музики та гарних емоцій. Для мене абсолютно неприпустимі погрози завдати шкоди кожному, хто залишиться на моєму концерті в залі, що ставить під сумнів безпекові норми. Погрози людям у 21 столітті є неприйнятними», – написав артист.

Він також додав, що вважає неприпустимою ситуацію, коли держава та правоохоронні органи досі не можуть врегулювати питання дискримінації й поставити крапку в переслідуванні людей з іншою сексуальною орієнтацією. За його словами, серед них є й ті, хто нині захищає країну на фронті, а не «стоять у балаклавах під концертним залом».

Нагадаємо, ввечері 17 лютого у рівненському палаці культури «Текстильник» мав відбутися концерт виконавця Melovin. Однак на вході до закладу зібралися люди з плакатами та гаслами проти одностатевих стосунків. Зрештою, присутнім повідомили про скасування заходу з технічних причин.

Відео з місця події опублікували в телеграм-спільноті «Рівне 1283»:

За інформацією речниці поліції Рівненщини Марії Юстицької, після повідомлення про можливий конфлікт під час концерту до «Текстильника» оперативно прибули правоохоронці. Проте жодних сутичок чи інших суттєвих порушень громадського порядку вони не зафіксували.

Додамо, що Костянтин Бочаров став відомим після перемоги в шоу X-Фактор. Він представляв Україну на Євробаченні у 2018 році. Артист раніше публічно заявляв про свою бісексуальність, зробивши камінг-аут у 2021 році під час виступу на музичному фестивалі. Сам співак неодноразово наголошував, що виступає за толерантність і право кожної людини бути собою.