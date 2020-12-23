Аби святий Миколай завітав до кожного, «Кредобанк» вирішив подбати про дітлахів, які перебувають на лікуванні в Охматдиті. Тож передав малим пацієнтам гостинці від Чудотворця.

«Я думаю, що подарунки важливі не тільки для дітей. Це диво хоче і доросла людина, і маленька дитина. Якщо в лікарні дитина отримує подарунок для неї це в кілька разів важливіше, ніж звичайний подарунок десь на вулиці, чи в якомусь магазині. Наша дружба з «Кредобанком» є давня, ще з тих часів, коли вони нам подарували апарат ШВЛ. Крім того, вони долучалися неодноразово своїми коштами до іншого медичного обладнання, яке дуже необхідне для лікування дітей», – розповіла директорка львівського Охматдиту Олександра Бурда.

Такі дитячі акції від «Кредобанку» – вже традиція, адже вони відбуваються щороку, перед новорічними та різдвяними святами.

«Загалом це частина програми «З добрим серцем», приблизна вартість якої – 3,5 млн грн. Навесні, коли розпочалася пандемія, «Кредобанк» відмовився від святкування 30-ліття та скерував кошти на придбання обладнання лікарням Львівської області, які борються з COVID-19, серед них була й лікарня Охматдит», – поділився директор департаменту комунікацій «Кредобанку» Віктор Гальчинський.

Після привітання дітей, ініціативу продовжать. Тож лікарні міста у грудні-січні отримають від «Кредобанку» додаткове медичне обладнання на протидію з коронавірусом.