У ніч із 7 на 8 вересня жителі України та значна частина світу, матимуть змогу побачити рідкісне астрономічне явище – повне місячне затемнення. Місяць набуде характерного багряного відтінку, через що його називають Кривавим. Universemagazine розповідає, коли ви зможете його побачити.

Цього року повне місячне затемнення збігається з вересневою повнею, яку часто називають Кукурудзяною. Астрологи розрахували, що принаймні частково затемнення можуть побачити 7, 03 мільярди людей або ж 88% населення Землі.

Червонуватий відтінок виникає через особливості проходження світла крізь атмосферу Землі. Блакитна частина спектра розсіюється, тоді як червоно-оранжеві промені проходять крізь атмосферу, заломлюються та частково огинають Землю, потрапляючи в геометричну тінь планети та досягають Місяця. Тому зовсім темним Місяць не стає, але набуває темно-багряного кольору.

Як та коли побачити затемнення в Україні?

В Україні перша фаза затемнення розпочнеться ще до заходу сонця, тому її буде важко розгледіти. У Луганську Місяць зійде тільки о 18:48, у Києві – о 19:25, а у Львові – о 19:51. Для жителів західних регіонів він буде відчутно затемненим.

Повна фаза затемнення розпочнеться о 20:30 та триватиме до 21:52. А свого максимуму Місяць досягне о 21:11. В цей час на всій території України буде достатньо темно для того, аби помилуватися ним.

Після завершення повної фази затемнення знову настане часткова, і наш супутник поступово почне світлішати. Триватиме часткова фаза до 22:56. Після цього її змінить напівтіньова. Вона триватиме до 23:55. Увесь цей час за Місяцем зручно буде спостерігати з будь-якої точки України, головне мати відносно відкритий східний та південно-східний обрій.

Цікаво, що в цей час неподалік від затемненого Місяця перебуватиме планета Сатурн, яка виглядатиме як яскрава зоря.