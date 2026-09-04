Особисті дані контррозвідників оприлюднив підсанкційний екснардеп Мосійчук

У п’ятницю, 4 вересня, блогер Ігор Лаченков, власник телеграм-каналу «Лачен пише», заявив, що Державне бюро розслідувань «злило» дані трьох контррозвідників Служби безпеки України підсанкційному екснардепу Ігорю Мосійчуку. У ДБР це заперечують та обіцяють розслідування щодо поширення персональних даних правоохоронців.

За словами Лаченкова, вранці ексдепутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі оприлюднив дані трьох українців з елітного п’ятого управління контррозвідки із фото та повною інформацією про них. Сам ексдепутат заявив, що це «справжні імена затриманих співробітників 5 управління ДКР СБУ, які стріляли в беззбройних бійців ГУР МО України».

Лаченков стверджує, що запит на отримання інформації про працівників СБУ здійснив співробітник ДБР «за наказом голови» відомства.

«ДБР просто у відкриту співпрацює з проросійським Мосійчуком. Тим самим Мосійчуком, який перебуває під санкціями президента за російську пропаганду», – заявив блогер.

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На допис Лаченкова відреагував волонтер і блогер Сергій Стерненко.

«Це якийсь неосяжний треш. Злив проросійським чортам досьє представників спецслужб, які займаються спеціальними операціями проти російських воєнних злочинців, це державна зрада. (...) А скільки ще інфи зливали, просто вона не потрапляла в медіа?», – написав Стерненко.

Що кажуть у ДБР?

У відомстві спростовують інформацію про нібито передачу російській стороні персональних даних співробітників української Служби безпеки. Там також заперечують, що директор ДБР Олексій Сухачов давав відповідну вказівку працівникам Бюро.

У ДБР назвали поширення таких звинувачень «спробою дискредитації відомства та його керівництва».

«ДБР наголошує, що будь-яка інформація, яка стає доступною працівникам Бюро під час виконання службових обов’язків, використовується виключно відповідно до законодавства та в межах конкретних кримінальних проваджень», – ідеться в заяві.

Водночас правоохоронці розпочали розслідування за фактом поширення персональних даних працівників правоохоронних органів. Вони встановлюють джерело отримання та поширення інформації.