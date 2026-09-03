Президент звільнить заступників керівників СБУ та ГУР

Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення у Службі безпеки України та Головному управлінні розвідки через стрілянину між представниками обох спецслужб у Києві. Про це президент повідомив під час вечірнього звернення у четвер, 3 вересня.

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив збройний конфлікт між СБУ та ГУР з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Президент зазначив, що двоє бійців спецслужб, які брали участь у стрілянині, вже отримали підозри. Крім того, слідчі перевіряють причетність інших співробітників СБУ та ГУР до інциденту. Президент наголосив на необхідності уникнення подібних конфліктів у майбутньому й анонсував звільнення заступників керівників обох структур.

«Важливо, щоб правда була. І щоб повторення таких ситуацій не було. Тому щодо керівників цих двох органів – СБУ та ГУР – буде надана оцінка за результатами службового розслідування. І вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути», – сказав Володимир Зеленський.

Зауважимо, що 2 вересня Володимир Зеленський своїм указом звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.

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Нагадаємо, стрілянина між представниками СБУ та ГУР сталася в ніч на 2 вересня на вулиці Юрія Шумського у Києві. Інцидент трапився на тлі заяви ГУР про викрадення заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова.

3 вересня представники обох структур продовжили висувати один одному звинувачення. Зокрема, СБУ заявила про викриття Степана Каплунова на підготовці замаху на лідера російського опозиційного руху. За версією СБУ, Каплунов діяв у змові з російською ФСБ. Цього ж дня заступник командира РДК звинувачував СБУ у своєму викраденні. Він також заявив, що протягом перших трьох діб з ним «працював» особисто очільник СБУ Олександр Поклад. Також Каплунов заявив про намір СБУ дискредитувати Кирила Буданова та заступника командира спецпідрозділу «Тимура» Дмитра Іванова, звинувативши у співпраці з російською ФСБ.

Ввечері 3 вересня ДБР та генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомили про початок розслідування стрілянини у Києві, у межах якого співробітник СБУ та військовий ГУР уже отримали підозри. Крім того, окреме досудове розслідування розпочали за фактом викрадення Степана Каплунова.