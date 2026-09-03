Раніше президент анонсував «кадрові рішення керівників спецслужб» щодо учасників стрілянини в Києві

Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Указ №868/2026 оприлюднили ввечері 2 вересня.

Храмов очолював департамент із березня 2023 року. Офіційні причини відсторонення високопосадовця наразі невідомі.

Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні 2 вересня Володимир Зеленський відреагував на стрілянину між підрозділами Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України у Києві та назвав ситуацію «абсолютно ганебною». Він доручив Офісу генпрокурора та ДБР з’ясувати всі обставини, а СБУ та ГУР – провести внутрішні розслідування.

Окрім того, Зеленський наголосив, що за стрілянину в Києві має бути відповідальність, у тому «числі кадрові рішення керівників спецслужб» щодо учасників інциденту.

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Нагадаємо, 2 вересня СБУ заявила, що озброєна група військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони напала на її співробітників, які проводили невідкладні слідчі дії у справі про організований терористичний акт проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху. Стрілянина сталася на тлі заяв про зникнення військовослужбовця ГУР спецпідрозділу «Тимура» і заступника командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК) з бойової роботи Степана Каплунова. Той зник напередодні Дня Незалежності України.

Адвокат Каплунова Тарас Боровський заявив, що в ніч із 1 на 2 вересня працівники СБУ приїхали до квартири військового для проведення обшуку. За словами адвоката, разом із правоохоронцями до помешкання привезли і самого військовослужбовця, якого до цього понад тиждень розшукували його близькі та побратими. На місце приїхали і представники ГУР.

Під ранок сторони домовились про звільнення Каплунова та інших затриманих військових, але близько 08:30 стався новий конфлікт. Поранення отримали троє військовослужбовців воєнної розвідки, які чинили опір СБУ. Їх затримали, вилучили в них зброю та документи. За фактом інциденту Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування. Справою також займається ДБР.

Що відомо про протистояння двох спецслужб читайте у матеріалі ZAXID.NET за посиланням.