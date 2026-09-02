Стрілянина сталася 2 вересня у Дніпровському районі Києва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину між підрозділами ГУР та СБУ, яка сталася в Києві 2 вересня. Він назвав ситуацію «абсолютно ганебною» та заявив, що за інцидент має бути відповідальність.

Під час вечірнього звернення президент повідомив, що Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань працюють над зʼясуванням усіх деталей інциденту. Він розповів, що правоохоронці перевірять усі свідчення та заяви учасників.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що за стрілянину в Києві має бути відповідальність, у тому «числі кадрові рішення керівників спецслужб» щодо учасників інциденту. Він додав, що СБУ та ГУР мають провести внутрішні розслідування.

«Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено», – підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, 2 вересня СБУ заявила, що озброєна група військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони напала на її співробітників, які проводили невідкладні слідчі дії у справі про організований терористичний акт проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху. Стрілянина сталася на тлі заяв про зникнення військовослужбовця ГУР спецпідрозділу «Тимура» і заступника командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК) з бойової роботи Степана Каплунова.

Внаслідок зіткнення поранення отримали військовослужбовці, які чинили опір СБУ. Їх затримали, вилучили в них зброю та документи. За фактом інциденту Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування.

Детальніше про стрілянину у Києві між СБУ та ГУР читайте у нашому матеріалі за посиланням.