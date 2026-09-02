Озброєні військові у Дніпровському районі Києва

У ніч на 2 вересня у Києві мешканці вул. Шумського спостерігали за протистоянням двох спецслужб прямо під своїми вікнами. Тривало це не одну годину. Конфлікт розпочався близько опівночі, на місці були десятки силовиків, лунали постріли, а вранці вулицю взагалі перекрили правоохоронці.

ZAXID.NET зібрав усе, що відомо про протистояння ГУР та СБУ в Києві. До чого тут викрадення військового і запобігання теракту ФСБ?

Що сталося?

У ніч на 2 вересня телеграм-канали почали писати, що у Києві на Березняках трапився конфлікт між представниками українських спецслужб – Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки Міноборони (ГУР). Люди чули звуки пострілів, а на вулиці було багато чоловіків у військовій формі.

Події розгорталися на тлі зникнення військовослужбовця ГУР спецпідрозділу «Тимура» і заступника командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК) з бойової роботи Степана Каплунова. 23 серпня невідомі в цивільному одязі посадили його у авто та вивезли у невідомому напрямку. Після цього Каплунов не виходив на зв’язкок.

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Степан Каплунов під час вручення нагороди (фото РДК)

Адвокат військового Тарас Боровський пов’язав ці події. Він стверджує, що до квартири Степана Каплунова уночі 2 вересня приїхали правоохоронці, щоб щось підкинути.

Відео Тараса Боровського

«Стало зрозуміло, хто викрав військовослужбовця ГУР Каплунова Степана Григоровича. Прямо зараз до нього додому приїхали правоохоронці з метою підкинути щось заборонене в давно пусту квартиру. По тривозі піднято підрозділ побратимів зниклого військовослужбовця. Лунають постріли», – написав адвокат близько першої години ночі.

Згодом Тарас Боровський у коментарі «Апострофу» додав, що в ніч із 1 на 2 вересня працівники СБУ приїхали до квартири Каплунова для проведення обшуку. За словами адвоката, разом із правоохоронцями до помешкання привезли і самого військовослужбовця, якого до цього понад тиждень розшукували його близькі та побратими. На місце приїхали і представники ГУР.

То була стрілянина?

СБУ визнала застосування зброї, водночас ГУР офіційно не коментувало цей конфлікт. Про перестрілку писали журналісти. За даними «Української правди», через протистояння СБУ та ГУР у Києві поранено трьох співробітників Головного управління розвідки.

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Адвокат Тарас Боровський розповів «Апострофу», що спершу працівники СБУ застосували зброю ще вночі для затримання і залякування працівників ГУР, які приїхали на місце. Потім приїхало більше ГУРівців, які заблокували авто СБУ.

За словами Боровського, під ранок сторони домовились про звільнення Каплунова та інших затриманих військових, але близько 08:30 стався новий конфлікт. Він стверджує, що працівники силового блоку СБУ почали затримувати військовослужбовців ГУР і стріляли їм по ногах.

Фото «Української правди»

Де саме це сталося?

Протистояння між спецслужбами сталося на вул. Юрія Шумського у Дніпровському районі Києва. Вранці поліція перекрила рух цією вулицею, автобуси курсували за зміненими маршрутами, а на місці було багато силовиків.

Що каже СБУ?

Вранці СБУ оприлюднила офіційний коментар, у якому запевнила, що спільно з ГУР вони запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він приїхав в Україну з нагоди Дня Незалежності.

СБУ згодом написала, що під час спецоперації «група осіб» здійснила збройний напад на слідчо-оперативну групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців.

Ці нападники з ГУР?

Прямо про це не кажуть, але коментар СБУ на це натякає. СБУ написала, що «затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України і у них вилучили зброю та документи». Водночас журналісти «Української правди», які є на місці подій, прямо пишуть про протистояння між СБУ та ГУР.

Для чого працівникам ГУР нападати на колег з СБУ?

Інформації дуже мало. Зараз відома лише позиція СБУ та адвоката Степана Каплунова. Офіс генерального прокурора повідомив, що проводить розслідування через напад на працівників СБУ. Справою також займається ДБР.

А що зараз з Степаном Каплуновим?

У його квартирі провели обшук і нічого не знайшли. Адвокат каже, що він на волі, але більше деталей не повідомив.

А як це все пов’язано з запобіганням теракту ФСБ?

Складно сказати, оскільки інформації мало. СБУ лише повідомила, що вони запобігли теракту ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху і на них напали.

Адвокат Степана Каплунова підозрює, що теракту могло й не бути, а таким чином спецслужба могла пояснити свої дії.

«Новина про запобігання теракту з'явилась на сайті СБУ станом на ранок, ще до відкриття вогню їх працівниками по нам, намагались певним чином виправдати свої недолугі порушення процесу і затримання особи на більше, ніж тиждень без будь-яких на це законних підстав отаким от жартом про запобігання якогось теракту. Наскільки я розумію, і наскільки мені відомо, не було ніякого запобігання теракту. Відбувся такий конфлікт в результаті порушення законодавства і процесу кримінального процесу працівниками Служби безпеки України», – сказав адвокат.

Більше того, Тарас Боровський підозрює, людина, яка відкрила вогонь 2 вересня 2026 року, може бути причетна до загибелі співробітника ГУР Дениса Кірєєва у 2022 році.

Чи є реакція когось з влади?

Голова Офісу президента Кирило Буданов дав коментар «РБК-Україна».

«Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази», – сказав Буданов.

Президент Володимир Зеленський не давав офіційних коментарів через протистояння двох спецслужб, яке триває з ночі.