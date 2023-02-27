Денис Кірєєв (праворуч) працював з головою ГУР Міноборони Кирилом Будановим

Державне бюро розслідувань встановило причетних до вбивства агента Головного управління розвідки Дениса Кірєєва. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на відповідь Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

«У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено коло людей, причетних до вчинення кримінального правопорушення, допитано як свідків 20 людей, призначено 14 судових експертиз та проведено низку інших слідчих (розшукових) дій», – повідомили правоохоронці.

За час розслідування нікому не повідомили про підозру. Дружина Кірєєва Ірина сказала журналістам, що незадоволена роботою слідства. Вона категорично заперечила, що її чоловік нібито міг працювати на країну-агресора Росію, і заявила, що він був дуже патріотичним.

«У нього була улюблена фраза – «Де народився, там і знадобився». І більш патріотичної людини я у своєму житті не знала… Я не те що не вірю в те, що він працював на Росію, я знаю, що це не так. На 200 відсотків. І я маю логічні пояснення, чому представники СБУ це кажуть. Інакше як виправдаєш вбивство посеред Києва?», – сказала Ірина Кірєєва.

Нагадаємо, 18 січня американське видання The Wall Street Journal опублікувало велике розслідування про Кірєєва, в якому сказано, що той працював у сфері фінансів, співпрацював із ГУР Міноборони України і забезпечив відомство Кирила Буданова цінними розвідданими про російське вторгнення. За словами Буданова, якби не Кірєєв, російські окупанти, швидше за все, захопили б Київ.

Навесні 2021 року Буданов попросив Кірєєва використати його контакти у сферах фінансів і безпеки, щоб спробувати потрапити в російську військову розвідку, і той погодився. Керівник ГУР також сказав, що Кірєєв першим в Україні забив на сполох, коли восени американські військові та розвідка почали попереджати Україну про загрозу повномасштабного вторгнення РФ.

Як пише WSJ, 23 лютого 2022 року Кірєєв попередив Буданова, що російський диктатор Путін віддав наказ про вторгнення вранці 24 лютого, а також передав інформацію про ключову точку російської атаки, завдяки якій Україна перекинула додаткові сили в гостомельський аеропорт.