РДК звинувавтив Олександра Поклада дискредитувати Кирила Буданова

Заступник командира «Російського добровольчого корпусу» Степан Каплунов звинуватив тимчасового виконувача обовʼязків голови СБУ генерал-майора Олександра Поклада у спробі дискредитувати колишнього очільника Головного управління розвідки та чинного керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

Вдень четверга, 3 серпня, у телеграм-каналі РДК опублікували відеозвернення заступника командира з бойової роботи Степана Каплунова. На відео він заявляє, що під час його викрадення, яке сталось 23 серпня, перші три доби з ним особисто «працював»очільник СБУ Олександр Поклад. Каплунов звинуватив спецслужбу у спробі дискредитувати Кирила Буданова та заступника командира спецпідрозділу «Тимура» Дмитра Іванова, звинувативши у співпраці з російською ФСБ.

«Я був бандитські викрадений співробітниками СБУ 23 серпня. За нашою інформацією, перші три доби зі мною працював безпосередньо генерал Поклад. Шляхом фізичного та психологічного тиску за моєю допомогою вони намагалися дискредитувати заступника командира спецпідрозділу “Тимура” Дмитра Іванова та безпосередньо Кирила Буданова, щоб приписати їм співпрацю з ФСБ», – заявив Степан Каплунов.

Крім того, Степан Каплунов стверджує, що співробітники СБУ під час його відсутності намагалися проникнути до його помешкання, щоб «підкинути невідомі речі». Як доказ РДК опублікував відео, на якому видно, як до підʼїзду входять двоє чоловіків у спортивних костюмах з великою сумкою. Вони підіймаються сходами, після чого спускаються та виходять з підʼїзду. Згодом до підʼїзду заходять вже троє чоловіків. На кадрах видно, що всі вони намагаються приховати обличчя.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас у телеграм-каналі ГУР опублікували заяву про розгортання інформаційної кампанії щодо «дискредитації воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО України». Там зазначили, що для реалізації кампанії організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали «з сумнівною репутацією». Водночас ГУР не назвало організатора інформкампанії.

«Звертаємося до медіа, журналістів та блогерів: якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані – негайно звертайтеся до правоохоронних органів. Українська Воєнна розвідка та підрозділи ГУР МО України продовжують захищати свободу й гідність нашої держави у війні проти окупантів, виконувати всі поставлені бойові та спеціальні завдання з відсічі російської агресії», – йдеться у заяві ГУР.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня у Києві сталася стрілянина за участі бійців СБУ та ГУР, внаслідок якої кілька військовослужбовців отримали поранення. Стрілянина сталась на тлі повідомлень РДК про викрадення заступника командира Степана Каплунова. Водночас СБУ заявила, що на її співробітників напали бійці ГУР.

3 вересня Степан Каплунов заявив, що його викрали та протягом кількох діб утримували співробітники СБУ, намагаючись звинуватити його у співпраці з російською спецслужбою. Цього ж дня СБУ заявила, що Степан Каплунов на замовлення ФСБ готував замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну на День Незалежності.

Детальніше про стрілянину у Києві між СБУ та ГУР можна прочитати у матеріалі ZAXID.NET за посиланням.