На відео, опублікованому СБУ, Степан Каплунов зізнається у контактах з ФСБ

У пресслужбі СБУ прокоментували стрілянину між окремими підрозділами ГУР та Служби безпеки й заявили, що викрили заступника командира Російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР Степана Каплунова на контактах з ФСБ. Там заявили, що Каплунов готував замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну на День Незалежності.

У четвер, 3 вересня, СБУ повідомила, що отримало інформацію, що офіцер Російського добровольчого корпусу сконтактувався з ФСБ та отримав від російських спецслужб завдання на ліквідацію одного з російських опозиціонерів, який мав прибути до України 24 серпня. У пресслужбі СБУ не вказують імені підозрюваного, проте опублікували відео, на якому видно заступника командира РДК Степана Каплунова. На кадрах він говорить, що на нього вийшов співробітник ФСБ, який мав завербувати його для ліквідації низки військових.

«За наявними матеріалами, в межах спілкування з представниками спецслужб РФ цей військовослужбовець отримав завдання на ліквідацію й інших військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Спецпризначенці повідомили, що Каплунова завчасно затримали, а підготовку злочину зупинили. За даними СБУ, надалі за участі військового проводився «комплекс контррозвідувальних перевірочних заходів».

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«При цьому ця особа визнала факт контактів із ФСБ РФ та надала СБУ відповідну інформацію. Це дозволило українській спецслужбі встановити весь ланцюжок причетних до запланованого злочину», – заявили у пресслужбі СБУ.

Зазначимо, 3 вересня Степан Каплунов дав інтервʼю, в якому заявив, що співробітники СБУ затримали його 23 серпня без висунення обвинувачень. За словами військового, його утримували девʼять діб у невідомому місці та здійснювали на нього психологічний тиск. Тоді, як стверджує Каплунов, він «погодився з їхньою версією про те, що в мене була комунікація з ФСБ».

У пресслужбі СБУ зазначили, що у телефоні Каплунова виявили його листування з представником російських спецслужб. За даними СБУ, через те, що військовий визнав контакти з ФСБ та пішов на співпрацю зі слідством, до нього не застосовували запобіжний захід.

«У той час, як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини. Цього точно не мало статися», – наголосили в СБУ.

Там додали, що ДБР проводить розслідування щодо інциденту, і Служба безпеки надає «максимальне сприяння слідству».

Нагадаємо, 2 вересня у Києві сталася стрілянина за участі окремих підрозділів СБУ та ГУР, внаслідок чого отримали поранення кілька військовослужбовців. Це сталося на тлі повідомлень РДК про викрадення Степана Каплунова. СБУ заявила, що на її співробітників напали бійці ГУР.

Сам Каплунов заявив, що його утримували на невідомому обʼєкті та закидали йому організацію контакту російських спецслужб зі своїм командиром для нібито «дискредитація спецпідрозділу Тимура». На думку людей, які утримували військового, причина його вчинку нібито «в історичної конкуренції» між ГУР та СБУ.

Детальніше про стрілянину у Києві між СБУ та ГУР читайте у нашому матеріалі за посиланням.