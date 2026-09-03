ДБР оголсило підозри двом учасниками стрілянини у Києві

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо збройного конфлікту між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки, що стався у Києві. Бійцям обох спецслужб оголосили підозри. Про це у четвер, 3 вересня, повідомили ДБР та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Правоохоронці розпочали розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України. Співробітника СБУ підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, погрозою та застосуванням зброї (ч. 2 ст. 365 КК України). Водночас бійцю ГУР інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця (ст. 348 КК України).

«У межах розслідування призначено комплекс експертиз. Вони мають дати чіткі відповіді щодо всіх обставин застосування зброї, походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події», – йдеться у повідомленні генпрокурора.

Крім того, зазначається, що ще 1 вересня правоохоронці розпочали окреме досудове розслідування за фактом зникнення військовослужбовця «Російського добровольчого корпусу» ГУР Степана Каплунова.

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«Встановлюємо повну картину того, що сталося: осіб, причетних до його зникнення, мотиви їхніх дій, маршрут переміщення та інші обставини. Після цього будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення», – наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня на вулиці Юрія Шумського у Києві сталася стрілянина за участі бійців СБУ та ГУР, внаслідок якої кілька бійців отримали поранення. Стрілянина відбулась на тлі повідомлень РДК про викрадення заступника командира Степана Каплунова. Водночас СБУ заявила, що на її співробітників напали бійці ГУР.

3 вересня Степан Каплунов звинуватив у своєму викраденні співробітників СБУ, а також заявив, що з ним протягом трьох перших діб «працював» особисто очільник спецслужби Олександр Поклад. На думку Степана Каплунова, СБУ має на меті дискредитувати Кирила Буданова та заступника командира спецпідрозділу «Тимура» Дмитра Іванова, звинувативши у співпраці з російською ФСБ.

Цього ж дня СБУ заявила, що викрила Степана Каплунова на спробі вчинити замах на одного з лідерів російського опозиційного руху. Злочин нібито замовила російська ФСБ.