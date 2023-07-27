Судили двох працівниць Кам'янець-Подільської районної лікарні

На Хмельниччині судили двох працівниць районної лікарні у Кам'янці-Подільському, які за гроші допомагали отримати документи про інвалідність. За свої послуги вони брали від 4 тис. доларів. Відомо, що допомагала їм ще одна жінка, яка безпосередньо шукала людей, що хотіли отримати документи. Усі троє визнали провину та заявили про розкаяння. Суд призначив їм по 90 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, обвинуваченими у цій справі зазначені троє людей: лікарка-терапевтка, що очолювала лікарсько-консультативну комісію у райлікарні, медсестра, а також ще одна жінка, яка, судячи з вироку, стосунку до роботи у медзакладі не мала.

Учасниці групи мали чітко розподілені обов'язки: лікарка як організаторка схеми визначала суму хабарів та підписувала документи, необхідні для безперешкодного направлення осіб на проходження МСЕК. Спільниця, яка не працювала у лікарні, шукала охочих отримати довідки, повідомляла їм про умови та отримувала гроші. Медсестра ж «передавала частину грошей іншим учасникам групи та лікарям, які проводили обстеження осіб [...] і виготовляли необхідні для встановлення груп інвалідності документи».

Всього слідчим вдалося задокументувати два епізоди, коли жінки за гроші сприяли у отриманні документів про інвалідність. Перший з них стався у лютому цього року. За отримання довідки про групу інвалідності 52-річна мешканка Хмельницького заплатила 4,2 тис. доларів. Наступний подібний випадок стався у квітні цього року, тоді замовниця заплатила жінкам 4,6 тис. доларів. Вже після цього їх затримали і провели у їхніх помешканнях обшуки.

У автомобілі виконавиці, яка безпосередньо отримувала гроші від замовників, поліція виявила 12,9 тис. доларів, а у кабінеті терапевтки – 18,8 тис. доларів. На час розслідування гроші вилучили.

Жінкам вручили підозри за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Відомо, що усі троє обвинувачених визнали провину і підписали з прокурором угоди про визнання винуватості.

На засіданні 24 липня суддя Ксенія Шульга ці угоди затвердила та призначила штраф підсудним. Зокрема, терапевтка отримала 93,5 тис. грн штрафу. Медсестру та третю учасницю злочинної групи оштрафували на 90,1 тис. грн.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, однак, судячи з того, що була підписана угода про визнання винуватості, оскаржувати вирок ніхто не буде.