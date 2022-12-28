Литва заморозила російські та білоруські активи загальною вартістю понад 85 млн євро. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Литви.

Повідомляється, що станом на 20 грудня 2022 року в Литві було заблоковано 77,883 млн євро дев’яти юридичних осіб із Російської Федерації, що потрапили під санкції, а також 9,457 млн доларів, що належать шістьом юридичним та одній фізичній особі з Республіки Білорусь.

У заяві додали, що служба розслідувань фінансових злочинів Литви займається запобіганням та розслідуванням злочинів у фінансовій сфері, зокрема відмиванню грошей, незаконному використанню коштів ЄС, «податкових скруток» і шахрайства з використанням цифрових активів.

Нагадаємо, що 16 грудня Рада Європейського Союзу в п’ятницю, 16 грудня, затвердила дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України.

Як повідомила прес-служба Ради ЄС, узгоджений пакет вводить нові заходи експортного контролю та обмеження на товари і технології подвійного призначення, а також товари та технології, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, значно розширюючи список суб'єктів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. Зокрема, санкції застосовуватимуться до 168 додаткових суб'єктів, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом РФ.