Незаконну схему організували директор і працівники Луцького ліцею №15

Луцький міськрайонний суд виніс вироки Анатолію Синьому та Владиславу Подгурцю, які фіктивно працевлаштувалися у місцевому ліцеї №15, щоб отримати відстрочки від мобілізації. Чоловіків визнали винними, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як йдеться у вироках від 31 серпня, обидва чоловіки звернулися до працівниці Луцького ліцею №15 з проханням допомогти їм із працевлаштуванням. Анатолій Синій зробив це наприкінці вересня 2025 року, а Владислав Подгурець – у січні 2025-го.

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За даними слідства, жінка погодилася допомогти Синьому за 2 тис. доларів, а Подгурцю – за 5 тис. доларів.

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Анатолія Синього з 3 жовтня 2025 року офіційно оформили асистентом учителя з повним тижневим навантаженням. Насправді він не виконував посадових обов’язків. Працівники ліцею вносили до службової документації неправдиві дані про його роботу, на підставі яких йому нарахували 74 636 грн зарплати та премій. Частину цих грошей отримали та поділили між собою організатори схеми.

Владислава Подгурця з 20 січня 2025 року призначили вчителем правознавства, історії та громадянської освіти з повним тижневим навантаженням. Він також фактично не працював. До моменту викриття схеми йому нарахували 136 574 грн зарплати та премій.

Суддя Ігор Ясельський визнав обох чоловіків винними за ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України (пособництво у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах). Він призначив їм по п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вироки ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему у травні 2026 року. За даними слідства, директор Луцького ліцею №15 Олег Гребенюк та ще четверо працівників сприяли фіктивному працевлаштуванню військовозобов’язаних на посади вчителів. Чоловіки не виконували своїх обов’язків, але отримували зарплату. Загалом у справі йдеться про понад 3 млн грн незаконних виплат.