Луцький міськрайонний суд визнав винним у зловживанні впливом адвоката Олександра Пацюка. Він пообіцяв матері затриманого за наркозлочин чоловіка за 3,5 тис. доларів посприяти у пом’якшенні йому запобіжного заходу та покарання. За скоєне обвинуваченому призначили 161,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 19 серпня, подія сталася 25 травня 2026 року в селі Прилуцьке Луцького району. За даними слідства, Олександр Пацюк запропонував місцевій жительці за 3,5 тис. доларів посприяти у пом’якшенні запобіжного заходу та покарання її синові, якого затримали за наркозлочин.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Адвокат запевнив жінку, що може вплинути на представників поліції, прокуратури та суду. Крім того, він обіцяв допомогти, щоб її синові встановили статус наркозалежного у Центрі терапії залежностей Волинської обласної психіатричної лікарні та поставили його на відповідний облік.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

3 червня поблизу торгового центру «Слон» у Луцьку Олександр Пацюк отримав першу частину хабаря –500 доларів. Наступного дня клієнтка передала йому решту суми, але цього разу купюри були імітаційними.

Під час судового розгляду встановили, що адвокат раніше не мав судимостей, вперше вчинив кримінальне правопорушення та сприяв його розслідуванню. Також суд врахував, що він перерахував 390 тис. грн на підтримку Сил оборони України та зобов’язався пожертвувати ще 110 тис. грн на потреби батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області.

Суддя Оксана Данелюк визнала Олександра Пацюка винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначила йому 161,5 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що за інформацією з відкритих реєстрів, Олександр Пацюк отримав свідоцтво про право на адвокатську діяльність восени 2024 року. Він також є засновником адвокатського бюро «Олександр Пацюк і партнери», зареєстрованого у селі Прилуцьке Луцького району.