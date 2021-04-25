У понеділок, 26 квітня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях Львова. Відтак протягом дня світла не буде за такими адресами:

Вул. Арктична, 42, вул. Блажкевич І., 10, 12, 2, 4, 6, 8, вул. Володимира Великого, 6, 10, 11, 13а, 21, 23, 25, 105, 109, 111, 113, вул. Виговського І., 26, 26б, вул. Городоцька, 215б, 219, 219а, 221, 223, вул. Загородня, 53, вул. Зелена, 288а, 290а, 322, 385, вул. Зигзаг, 3 – 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, вул. Калнишевського, 1, 3, 6, 7, 9 – 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, вул. Кліматична, 1, вул. Кліматична бічна, 3 – 6, 8, вул. Кондукторська, 2 – 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, вул. Кравченко У., 1, вул. Кругова, 11, 11а, 6 (а, б, в, г), 7, 7а, 9 (а, в), вул. Механічна, 3, 5, вул. Мундяк М., 5, вул. На Чвертях, 3, 5, 6 – 30, 32, 35, 36 – 41, 43 – 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88А, 90, вул. Надійна, 1а, вул. Наукова, 108, вул. Немирівська, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 17А, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, вул. Новознесенська, 11, 11а, 13, 17, вул. Підлісна, 23, вул. Повітряна, 58, 60, 64, 75, 77, 79, вул. Приколійова, 1 – 12, 15, 16, 17 (0246), 17А, 21в, 25, вул. Роксолани, 7, вул. Рубчака І., 17А, вул. Теплична, 15, 2, 3, 4, 6, вул. Хмельницького Б., 120, 132, 140,144, 161, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 189, 195, 199, 201, 203, 203а, вул. Шкільна, 7 – 11б, 13 – 21, 23, 26, 27, 28, 28а, 32, 32а, 33, 34б, 41, вул. Янева В., 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8Б, 8Г.