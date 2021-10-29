Приватне підприємство «Львів Мет Союз» вимагає скасувати приватизацію земельної ділянки, що розташована поблизу Городка.

Мовиться про територію, що прилягає до землі підприємства, і через яку проходить залізнична колія.

«Виник конфлікт з сусідом – ФОП Костельною, яка в кінці минулого року викупила землю в селищної ради. За день до закінчення їхніх повноважень, вони продали земельну ділянку. Після чого ФОП Костельна загородила цю земельну ділянку, що не дає нам можливості переїжджати вагонами на свою територію, яка нам належить. Як і право власності, і земельна ділянка, і під’їзні шляхи», – пояснив Віталій, представник компанії «Львів Мет Союз».

Добровільно демонтувати паркан ФОП відмовилась, тому «Львів Мет Союз» подав заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Угринівської сільської та Городоцької міської рад. Крім того, компанія вимагає у суді скасувати рішення сільради про продаж ділянки, бо під час продажу не врахували інтереси цього підприємства.

«Ми змінили підставу позову. За законом, суддя Трускавецький мав би винести ухвалу впродовж 5 робочих днів. Він вже порушив всі терміни. Ми будемо звертатися у Вищу раду правосуддя для того, щоб вони надали професійну оцінку даному судді», – зазначив представник компанії «Львів Мет Союз».

Справу слухає Господарський суд Львівської області. Наступне засідання відбудеться першого листопада. ПП «Львів Мет Союз» вже скерували поліції заяву про вчинення кримінального правопорушення щодо посадовців Городоцької ОТГ.

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