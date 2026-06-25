Команда Black Honey на церемонії оголошення переможців рейтингу у Мадриді

Львівська мережа кав’ярень Black Honey увійшла до першого європейського рейтингу Europe's 100 Best Coffee Shops, посівши 40 місце серед найкращих закладів континенту.

Рейтинг сформувала міжнародна платформа The World’s 100 Best Coffee Shops, яка оцінювала кав’ярні за якістю кави, їжі та випічки, професійністю баристів, атмосферою, рівнем сервісу, стабільністю якості, інноваційністю, екологічними практиками та залученістю до життя місцевої спільноти.

З дописів на сторінці Black Honey в інстаграм видно, що команда особисто була присутня на церемонії оголошення результатів рейтингу, яка відбулася під час міжнародного фестивалю CoffeeFest Madrid в іспанському Мадриді у четвер, 25 червня.

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Після оголошення результатів у соцмережах команда опублікували світлини та відео з церемонії.

«Black Honey у топ-100 кав’ярень Європи! А точніше – 40-ві. Цього не було б без вас», – йдеться у публікації.

Окрім Black Honey, серед українських номінантів були львівська Svit Kavy та київська Takava 1.0, однак до фінального списку зі 100 найкращих кав'ярень Європи вони не увійшли.

Мережу Black Honey заснувала у Львові підприємиця Оксана Вітинська у 2016 році. Спочатку це був локальний проєкт, який згодом виріс у мережу. Наразі заклади Black Honey працюють у Львові, Києві, Івано-Франківську та Чернівцях.