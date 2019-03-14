Львівська лікарка Наталя Ван Доеверен розказуватиме про свою судову справу у Гаазі

Головна лікарка шпиталю ім. Митрополита Шептицького Наталія Ван Доеверен заявила, що розповість усі деталі її кримінальної справи у Нідерландах.

«Цим зацікавився уже Європейський Союз і 20 березня я буду в Гаазі. І я буду розповідати цю інформацію. Буде прес-конференція і велике інтерв’ю у газеті «Трау», – розповіла Наталія ван Доеверен.

Лікарка і далі вимагає в прокуратури визнати її потерпілою у справі про хабарництво. Слідчі судді шість разів відмовляли їй у цьому, а після сьомого звернення ван Доеверен таки отримала відповідну ухвалу, винесену 1 лютого 2019 року у Галицькому суді. Але за кілька днів прокуратура подала апеляцію на це рішення, хоча оскарженню воно не підлягає.

За інформацією Наталії ван Доеверен, апеляцію навіть не прийняли до розгляду. А у прокуратурі ситуацію коментувати відмовились.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Наталію ван Доеверен, тоді ще заступницю головного лікаря обласної лікарні, затримали начебто за хабар. Під час судового розслідування двоє свідків заявляли, що давали їй гроші. Але згодом один із них – Дмитро Бадьора – зізнався, що насправді хабара лікарці не приносив. А неправдиві свідчення надав під тиском правоохоронців.