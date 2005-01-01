Львівська мерія придбає для військово-медичного клінічного центру пральну машину

КП «Адміністративно-технічне управління» Львівської міськради придбає та безоплатно передасть Військово-медичному клінічному центру м. Львова Державної прикордонної служби України пральну машину. Відповідне рішення у п’ятницю, 29 грудня, прийняв виконавчий комітет ЛМР.

«Щоб забезпечити не лише комфортний процес лікування учасників АТО, а й комфортне перебування у шпиталі, ми придбаємо професійну пральну машину на 25 кг і передамо її у безоплатне користування. Адже там лікуються наші учасники АТО», – зазначила виконуюча обов’язки керівника КП «Адміністративно-технічне управління» Наталія Сеньків.