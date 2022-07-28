22-річного львів'янина затримали на вул. Кошиця, коли він забирав амфетамін, який замовив через Telegram

У середу, 27 липня, львівські поліцейські затримали 22-річного торговця наркотиками. Злочинця затримали з амфетаміном на вул. Кошиця, повідомила прес-служба поліції.

За даними правоохоронців, 22-річний львів'янин займався продажем психотропів, зокрема амфетаміном. Під час затримання, поліцейські знайшли у злочинця два поліетиленові пакети з психотропною речовиною вагою близько 100 грамів. Виявилося, зловмисник замовив амфетамін через Telegram-канал і щойно забравши замовлення був затриманий правоохоронцями.

«Крім того, під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання наркозбувача, правоохоронці виявили та вилучили ще кілька зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на «амфетамін», зіп-пакети для фасування наркотиків, пристрої для їх вживання, електронні ваги, а також гроші», – додали у поліції.

Знайдені під час обшуку поліцією пакети з амфетаміном

Все було вилучено та скеровано на експертизу. Тим часом поліція встановлює канал надходження психотропів, а також інших людей, які можуть бути причетними до цього злочину.

Невдовзі слідчі повідомлять наркозбувачу про підозру у незаконному придбанні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.