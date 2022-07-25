28-річного львів’янина затримали на вул. Зеленій у Львові

У Львові поліцейські затримали 28-річного наркоторговця, який в своєму помешканні облаштував міні-нарколабораторію та продавав психотропи через інтернет.

Як повідомили в поліції, 23 липня на вулиці Зеленій у Львові правоохоронці вилучили у 28-річного львів’янина поліетиленовий пакет із канабісом вагою близько 50 г. Під час обшуків у його помешканні поліцейські виявили паперові згортки з канабісом вагою близько 20 г, кущі рослин елітних сортів коноплі та обладнання для їх вирощування та електронні ваги.

Поліцейські затримали львів’янина, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Якщо його провину доведуть, йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.