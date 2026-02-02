Переправника затримали на гарячому

Поліцейські Львівщини затримали 29-річного мешканця Рівненщини за організацію каналу переправлення чоловіків до Молдови поза пунктами попуску. Переправника затримали після одержання 10 тис. доларів від клієнта.

Як повідомили у понеділок, 2 лютого, у поліції та прокуратурі Львівщини, 29-річний підозрюваний організував схему незаконного переправлення чоловіка призовного віку до Молдови поза пунктами пропуску. Усі деталі він обговорив особисто з клієнтом під час зустрічей у Рівному. За планом, клієнта мали перевезти на автомобілі до кордону, де він мав самостійно пройти прикордонну смугу, після чого його в Молдові мали забрати інші люди.

Свої послуги переправник оцінив у 10 тис. доларів. Чоловіка затримали 21 січня в Рівному під час одержання визначеної плати.

29-річному мешканцю Рівненщини інкримінують сприяння у незаконному переправленні через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.