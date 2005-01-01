Львівська СБУ продемонструвала таємні підвали своєї будівлі

Службі безпеки України – 26 років. Офіційно свій день народження спецслужба святкує 25 березня. До професійного дня СБУ вирішила привідкрити завісу – провели екскурсію потаємними підвалами, а ще показали найзахищенніше місце власної будівлі.

В одному із приміщень СБУ – Львів як на долоні. На екрані передається зображення з камер спостереженнь по всьому місту. Та це лише невелика кількість скляних очей, які стежать за всім, що відбувається на вулицях міста. Насправді нас моніторять декілька сотень камер. Однак це, кажуть в управлінні, лише заради нашої ж безпеки.

«Зараз ми з вами перебуваємо у приміщені, де проходять засідання координаційної групи антитерористичного центру у Львівській області, і на екрані можемо побачити один із елементів, який полегшує роботу нашим аналітикам. Зокрема ми використовуємо систему «Безпечне місто», яка заведена і до нашого управління», – розповідає керівник Управління СБУ Львівщини Олександр Ткачук.

Охоплені легендами підвали СБУ схожі на відсіки підводного човна. Зараз коридори підземелля використовують лише як технічні приміщення. Немає сумнівів, що за тоталітарних часів в них утримували безліч людей. Сліди діянь КДБ та Гестапо збереглись досі. Де-не-де на дверях проглядаються написи німецькою. Про саму ж будівлю львів'яни колись жартували, що вона найвища в місті, бо з неї видно Сибір. В українській спецслужбі запевняють: сьогодні ніяких таємних тюрем тут немає.

«Під час того, як радянські війська захопили Львів, НКВС забрав будівлю собі. Це було зручно, тому що поряд «Тюрма на Лонцького», де були ув'язненні. За Другої світової війни тут було гестапо, після завершення знову НКВС, НКВД», – каже речник Управління СБУ Львівщини Олег Александров.

Нам продемонстрували відновлену кімнату, яка практично повністю вигоріла під час Ночі Гніву у Львові. А ще – найбільш засекречений від ворожих вух кабінет керівника.

«Це найзахищеніший кабінет у всій будівлі, він захищений від несанкціонованої спроби отримання інформації будь-якого типу», – демонструє кабінет Олександра Ткачука речник Управління СБУ Львівщини типу Олег Александров.

Та у Львівському управлінні СБУ запевняють: їхня служба це перш за все люди, а не стіни будівлі. Кожен третій співробітник служби побував у зоні АТО. Відтак і нагороджують у день народження служби найкращих оперативників.