Олег Осаульчук показує карти концентраційного табору «Шталаг 328»

Цього тижня на території Цитаделі на вул. Грабовського у Львові розпочнуть перші археологічні дослідження. Метою фахівців є з’ясувати, чи є в межах ансамблю оборонних споруд поховання жертв нацистського табору військовополонених у роки Другої світової війни. Роботи проведе «Рятівна археологічна служба» за позабюджетні кошти. Про це повідомили у Львівській міськраді.

«За оцінками істориків, тут можуть бути захоронені близько 150 тисяч військовополонених, хоча думки науковців різняться. Тож ми хочемо з’ясувати, чи є тут поховання і хто може бути захоронений. Адже сам факт того, що на цій території загинуло багато людей, залишається незмінним. Після робіт ми матимемо якісне історико-археологічне дослідження, що допоможе зрозуміти, як гідно вшанувати пам’ять загиблих, і матимемо впорядковану документацію у сфері культурної спадщини», – зазначив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

На першому етапі впродовж 2-3 місяців досліджуватимуть ключові ділянки простору Цитаделі. За цей час археологи планують виконати майже половину всіх запланованих робіт на території комплексу. Керівник «Рятівної археологічної служби» Олег Осаульчук зазначив, що роботи проводитимуть в місцях ймовірного розташування масових поховань на площі близько 200-300 м² – від казарм до двох південних маленьких веж комплексу. Археолог наголошує, що поки що йдеться про попередні пошукові дослідження: закладення шурфів та перевірку можливих місць поховань.

«Це не ексгумація і не масштабні розриття, а початковий етап – шурфування, яке має встановити сам факт наявності або відсутності решток. Якщо будуть виявлені сліди поховань, то за результатами досліджень буде розроблятися документація і пропозиції для подальших пам’яткоохоронних робіт», – пояснив Олег Осаульчук.

На його думку, територія Цитаделі не була місцем масових поховань в’язнів концентраційного табору. Схожі дослідження між двома північними вежами проводили 2009 року. Там опрацювали досить велику територію – інформація про поховання не підтвердилася.

«Перед відступом зі Львова німці рештки поховань ексгумували, вивезли та спалили в Лисинецькому лісі. А кістки роздробили на костодробилках. Тож скільки тут було поховано і переексгумовано в’язнів – достеменно невідомо. Але, на мою думку, Цитадель не була місцем великих поховань, бо німці, напевно, не хотіли мати в середмісті таке захоронення», – сказав Олег Осаульчук.

Зазначимо, що комплекс фортифікаційних споруд на Цитаделі збудували у XIX столітті. Під час Другої світової війни нацисти утримували тут радянських, французьких, бельгійських, італійських військовополонених. За різними оцінками істориків, у таборі могли загинули до 150 тис. людей. Він має статус пам’ятки архітектури національного значення та пам’ятки історії як місце концентраційного табору «Шталаг 328». Детальніше його історію ZAXID.NET розповідав тут.

Фінансуватиме розкопки благодійне товариство «Австрійський спадок Львова».