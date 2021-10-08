З 14 жовтня у Львові забороняють проводити масові заходи, а з 18 жовтня навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Під час засідання у п’ятницю, 8 жовтня, міська комісія ТЕБ і НС погодила рішення про посилення карантину у Львові. Зокрема, з 18 до 30 жовтня усі навчальні заклади Львова, окрім молодших класів, переведуть на дистанційне навчання. Йдеться як про школи, так і про вищі навчальні заклади міста.

Також у Львові з 14 жовтня припиняють проведення усіх масових розважальних заходів. Натомість у місті зможуть проводити невеликі конференції, якщо всі їхні учасники будуть мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на ковід.

Окрім того, у місті призупиняють планові госпіталізації та операції в лікарнях.

Міський голова Андрій Садовий також заявив, що у місті незабаром планують посилити обмеження для працівників та відвідувачів закладів харчування та торгово-розважальних центрів.

«Незабаром ми будемо мати ситуацію, коли в кафе, ресторан чи ТРЦ зможуть заходити люди, які мають вакцинацію або негативний ПЛР-тест, і це буде перевірятись. Це є нормою для багатьох країн ЄС, а там значно кращий рівень вакцинації», – сказав Садовий.

Садовий також повідомив, що зараз у Львові близько третини мешканців щеплені однією або двома дозами вакцини.

Додамо, що більшість львівських шкіл планово мають йти на тижневі осінні канікули з 25 жовтня.

За останню добу, 7 жовтня, на Львівщині зафіксували 1 237 хворих на коронавірус. Це найбільший показник захворюваності з квітня.