Львівські волонтери допомогли дівчині на візку піднятися на гору Парашку

Цьогоріч активісти запланували 12 походів з жульєткою

Дівчина з обмеженими фізичними можливостями, вихованка львівського реабілітаційного центру «Джерело» Христина змогла піднятися на вершину гори Парашка у Карпатах (1268,5 м). У цьому їй допомогли волонтери «On 3 wheels - Фонд здійснення мрій» із спеціальним візком жульєткою.

У похід зголосились 15 волонтерів. Восьмеро хлопців по черзі вели жульєтку з Христиною під гору. На складніших підйомах несли її на руках.

«Подорож була надзвичайно веселою та позитивною. Усіх нас об’єднувала і підтримувала чудова Христина. Вона почула про подорожі в гори на жульєтці від своїх друзів, які є теж вихованцями «Джерела», і від того часу мріяла потрапити в Карпати, відчути цю неймовірну атмосферу гірського походу», ‒ розповів координатор проекту Сашко Луцик.

Далі хлопці з «On 3 wheels» 23 червня планують підкорити гору Гостру біля Пікуя. А до кінця туристичного сезону (до жовтня) запланували здійснити 12 походів.

Нагадаємо, у 2016 році «On 3 wheels» допомогли Іванові Маслюку з ДЦП дістатися Португалії на спеціальному велосипеді. Відтоді вони втілюють мрії людей з інвалідністю, які хочуть вести активний спосіб життя. Торік команда здійснила 12 таких походів у різні точки українських Карпат, серед них і на Говерлу. Хлопці закликають охочих долучатися до проекту.