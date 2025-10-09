Отець Рафаїл Турконяк є лауреатом Шевченківської премії за переклад Острозької Біблії

Архімандрит УГКЦ Рафаїл Турконяк переклав українською мовою Вульгату – латиномовний варіант Святого Письма, яким офіційно послуговується Римо-католицька церква. Про це повідомила «Духовна велич Львова».

Вульга́та (від латинського Biblia Vulgata – «загальноприйнята Біблія») – латинський переклад Біблії, який здійснив святий Єронім зі Стридону. Вона замінила різні варіанти латинських перекладів Біблії, які на той час існували, і є офіційним перекладом, який використовує Римо-католицька церква.

Як пояснив архимандрит Рафаїл Турконяк, текст Вульгати не цілком співпадає з іншими відомими варіантами Святого Письма, він має відмінності від грецького і єврейського текстів.

«Вульгата – це переклад з єврейського тексту, зроблений Єронімом в кінці III-го, на початку IV-го століття. Проблема є в тому, що ми не знаємо, який він текст вживав», – пояснив о. Рафаїл.

Він навів цікавий приклад: у єврейському та грецькому тексті згадано, що коли Мойсей сходив із гори Синай, його обличчя сяяло променями світла. Проте у латинському тексті ці промені названо рогами. «Грецький текст каже, що його обличчя [світилося]. А єврейський текст каже, що два лучі (промені) світилися з нього. А латинський текст з того зробив два роги. І тому ми бачимо тепер Мойсея завжди з двома рогами», – зазначив перекладач.

Щоб розуміти відмінності, важливо зіставляти різні варіанти Святого Письма. Крім того, саму Вульгату використовували отці Західної Церкви, тому сучасне прочитання і вивчення їхніх праць неможливе без цього першоджерела.

«Тепер є фактично три Вульгати. Є стара Вульгата, яка вживається в Церкві, і є так звана критична Вульгата. Її робили професори під егідою Штутгартського біблійного товариства. Цей текст вийшов десь у 1970-х роках. Він є трохи інакший, бо це наукове видання, плюс він має певні книги, яких інші не мають. А ще є так звана нова Вульгата. Тобто тепер зробили новий переклад на латинську мову Святого Письма, але з єврейської мови», – розповів о. Рафаїл. Сам він перекладав критичне видання.

Як повідомляє «Духовна велич Львова», в Україні латинська Вульгата століттями вживалася паралельно із грецьким текстом. Зокрема в XVI-XVII століттях учні академій та братських шкіл вивчали латину, що давало можливість читати Вульгату в оригіналі. Проте українською її досі не було. Український переклад Вульгати вийде друком впродовж року, однак дуже малим тиражем.

Отець-доктор архимандрит Рафаїл Турконяк є відомим перекладачем Святого Письма українською мовою та лауреатом Шевченківської премії за переклад Острозької Біблії зі старословʼянської (2007). Він є доктором богословʼя і літургіки, ієромонах Студитського уставу, почесний професор і завідувач кафедри богословʼя Національного університету «Острозька академія». Має громадянство США, де народився, живе у Львові.