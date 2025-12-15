У соцмережах Панченко поширює конспірологічну та антиукраїнську риторику

У понеділок, 15 грудня, Рада Європейського Союзу ввела санкції проти ще 12 фізичних та двох юридичних осіб за дестабілізаційну діяльність проти ЄС та його партнерів. До списку, зокрема, потрапила підозрювана у держзраді проросійська пропагандистка Діана Панченко.

У пресслужбі Ради ЄС представили 37-річну пропагандистку й пояснили причину застосування обмежувальних заходів щодо неї.

«Діана Панченко – журналістка та пропагандистка українського походження. Вона створює та поширює антиукраїнські, проросійські та антинатівські наративи. У своїх відео вона навмисно імітує формати новин, щоб легітимізувати наративи Кремля. Вона маніпулює інформацією, щоб зобразити українську владу як “нацистську” та звинувачує її у зраді власного народу, водночас виправдовуючи військову агресію та злочини Росії», – ідеться в повідомленні.

У відомстві пригадали, що Панченко працювала над пропагандистськими проєктами, виправдовуючи воєнні злочини РФ на окупованих територіях. Окрім того, її контент транслювався на українських телеканалах під час російської кібератаки, яка призвела до переривання ефіру.

Зазначається, що Панченко активно поширює конспірологічну та антиукраїнську риторику у своєму телеграм-каналі на 402 тис. підписників та на платформі X, де на неї підписані 148 тис. людей. У своєму акаунті X вона намагається збільшити свою англомовну аудиторію, використовуючи клікбейтний контент та просуваючи проросійські акаунти.

Нагадаємо, у серпні 2025 року відеохостинг ютуб видалив канал Діани Панченко.