Юрій Костишин серед побратимів був відомий за псевдом «Кіт Характерник»

Військовий фотограф з Тернополя Юрій Костишин, більш відомий за псевдо «Кіт Характерник», який воював у складі 44 окремої артилерійської бригади, загинув на війні. Про це повідомила, зокрема, редакторка журналу «Дзеркало» Наталія Янусь.

Юрій Костишин ще у 2015 році добровільно долучився до лав Збройних сил України, проходив службу в складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Після початку повномасштабного російського вторгнення знову пішов на фронт. Воював у складі 44 окремої артилерійської бригади. Був учасником оборони Києва, Донецької та Запорізької областей. Він відомий також тим, що поміж військовою службою робив фотографії життя на фронті і організовував виставки воєнної фотографії.

Фотороботи Юрія Костишина використані в артбуці «#4.5.0». Він був учасником аудіозбірки «Незламні», в якій декламував вірш Юрія Руфа «Чорним по білому». Друзі фотографа проводили виставки його творчості в Україні та закордоном. У 2024 році його фото представили у Вільнюсі. Останнє фото, яке запостив «Кіт Характерник», було зроблене 11 грудня.

«Я просто люблю робити фото. До фотографії у мене терпець є. Телефон не зовсім пристосований до фотографій. Буквально якийсь подув вітру, шелест – і воно вже розмиває фотографію. Особливо, коли ти хочеш зробити макрофотографію. Але до фотографії в мене терпець є. Я можу довго спостерігати, я можу довго кликати собаку, щоб вона стала в той ракурс, в який мені потрібно», – розповідав Юрій Костишин в інтерв’ю «Суспільне.Тернопіль» у 2024 році.

Юрій Костишин народився 10 березня 1977 року в Тернополі. Навчався в Тернопільській загальноосвітній школі № 9. Закінчив географічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю – учитель географії. Також він є автором кількох персональних виставок фотографій: