36-річний Роман Салабай займався громадською діяльністю у Львові

Заступником начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової призначили львівського юриста і блогера Романа Салабая. Про це повідомило херсонське видання «Мост».

Коли точно відбулось призначення невідомо, оскільки Херсонська ОВА не афішує усі кадрові рішення. У відповіді на запит журналістів в ОВА повідомили, що Салабай Роман Іванович займає посаду заступника начальника військової адміністрації.

До цього 36-річний Роман Салабай жив у Львові, де займався громадською діяльністю. Зокрема у 2014 році разом із Ярославом Івахненком та Віталієм Доманицьким став співзасновником та керівником громадської організації «Вектор Європейського Розвитку "ВАРТО"».

Також новий чиновник Херсона є співзасновником та керівником «Юридичнної компанії "Євро менеджмент консалтинг"» та у 2020 році він отримав адвокатське свідоцтво. Однак насамперед Роман Салабай відомий Instagram-блогер. Зараз його основна сторінка недоступна, а в Instagram можна знайти «особистий резевний блог».