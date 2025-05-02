Вулиця Будівельна, 30 у Мурованому біля Львова, де підприємець підробляв олію

Пустомитівський районний суд визнав винним у продажі небезпечної продукції підприємця Олега Козара й оштрафував на 68 тис. грн. Крім цього, йому на два роки заборонили працювати у сфері виготовлення продуктів. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що Олег Козар майже рік продавав підроблену оливкову олію. Вартість продукції, яку вилучили у бізнесмена, становить понад 3 млн грн.

Згідно з матеріалами справи, Олег Козар зареєстрований як ФОП. У червні 2023 року обвинувачений познайомився з людиною, особу якої суд не встановив, і дізнався про можливість виготовляти фальсифіковану оливкову олію відомих європейських марок. Підприємцеві порадили придбати такі інгредієнти: олію, барвники хлорофілу та аннато. Крім цього, для процесу виробництва він мав закупити верстати, великі посудини для змішування та зберігання продукції й тару для підробленої олії.

Суд встановив, що Олег Козар підробляв оливкову олію з липня 2023 до серпня 2024 року та продавав на всій території України. Цех для виготовлення підробок обвинувачений облаштував на складі у селі Муроване поблизу Львова. Склад належить ТОВ «Фірма "Львівський Домобудівний комбінат"». У вироку йдеться, що власник компанії не знав, що Олег Козар підробляє олію.

Обвинувачений виготовляв і фасував продукцію під виглядом таких торгових марок: Vesu Vio Oil Extra Vergine Di Oliva, Vesu Vio Avocado oil, «Olio di Oliva Vesuvio extra vergine зі спеціями», Fra Ulivo Olio Extra Vergine di Oliva та De Cecco. У судових документах йдеться, що працівники цеху також не знали, що фальсифікують продукцію. Пакування Козар замовляв на заводі ТОВ «Фавор» у Сумах з маркуванням ТМ Vesu Vio. Документи для підтвердження якості олії обвинувачений купив через інтернет.

Правоохоронці 9 серпня 2024 року провели обшуки у цеху в Мурованому й вилучили 22649 літрів фальсифікованої олії торгових марок Vesu Vio та Dе Сессо. Ринкову вартість олії оцінили у понад 3 млн грн.

Олег Козар визнав свою провину й уклав угоду з прокурором. Суд зазначив, що обвинувачений сприяв розслідуванню.

Суддя Володимир Мусієвський визнав Олега Козара винним в умисному продажі небезпечної продукції (ст. 227 ККУ) та оштрафував на 68 тис. грн. Крім цього, йому на два роки заборонили працювати у сфері виробництва харчів. Вирок можна оскаржити в апеляції.