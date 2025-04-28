Готову сировину зловмисники обробляли та фасували для подальшого продажу по всій Україні

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу фермерів, які організували незаконне вирощування тютюну на Хмельниччині. Для збору його листя вони наймали місцевих мешканців, зарплату яким платили готівкою. Про це повідомила 28 квітня пресслужба БЕБ.

За даними слідства, неподалік одного із населених пунктів Хмельниччини фермерське господарство орендувало земельні ділянки загальною площею орієнтовно 30 га. Там, за допомогою спеціальної техніки, організували нелегальне вирощування тютюну. Для збору його листя зловмисники наймали місцевих мешканців, працю яких оплачували готівкою.

«Надалі сировину перевозили до складських приміщень, де її обробляли та фасували для подальшого продажу по всій Україні. Жодних дозвільних документів фігуранти не мали, а для приховування злочину планували використати фіктивні документи про знищення тютюну через погані погодні умови (морози)», – зазначають правоохоронці.

Детективи БЕБ провели 18 обшуків, в результаті яких вилучили майже 10 тонн тютюну та обладнання для його переробки. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 10 млн грн.

Досудове розслідування триває. Повне коло причетних до злочину наразі встановлюють.