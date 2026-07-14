Суперечки між містом і власниками закладу тривають вже не перший рік

Восьмий апеляційний адміністративний суд 9 липня задовольнив апеляційну скаргу департаменту архітектури та містобудування Львівської міської ради та скасував ухвалу Львівського окружного адміністративного суду про забезпечення позову ТОВ «Віденська кав’ярня» щодо літнього майданчика на проспекті Свободи, 12, ідеться у відповідній судовій постанові.

Раніше суд першої інстанції заборонив демонтувати літній майданчик кав’ярні у якості забезпечення позову. Ішлося про заборону КП «Адміністративно-технічне управління», Галицькій районній адміністрації та іншим особам демонтувати конструкції літнього майданчика «Віденської кав’ярні», до набрання законної сили рішенням по суті у справі. Мовляв, це ускладнить ефективний захист та поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача (ТОВ «Віденська кав’ярня»), за захистом яких він звернувся до суду із позовом.

Проте в апеляції департамент архітектури та містобудування довів відсутність підстав для цього, адже демонтаж майданчика не впливатиме на виконання майбутнього рішення суду. Апеляція погодилась з цим аргументом департаменту містобудування.

Також встановлено, що літній майданчик складається виключно з переносних елементів без стаціонарних чи складних конструкцій. Тобто на майданчику є лише столи, крісла, парасолі, урни та станції офіціанта, тож у випадку позитивного для «Віденської кав’ярні» рішення суду про відновлення майданчика зробити це можна буде швидко і без зайвих зусиль.

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Також судді зазначили, що відкритий літній майданчик за своєю природою є сезонною тимчасовою конструкцією і має бути придатним до демонтажу.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту проголошення, є остаточною та не підлягає оскарженню.

Додамо, що це не перша судова суперечка між Львівською міськрадою і ТОВ «Віденська кав’ярня» за літній майданчик. Раніше місто відмовилось продовжувати дозвіл на роботу майданчику, проте заклад зобов’язав місто зробити це через суд. Також раніше ішлося про незаконну прибудову до закладу.