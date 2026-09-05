Володимир Гірняк повторно не прийшов на засідання суду

Личаківський районний суд Львова визнав голову координаційної ради партії «Громадянська позиція» Володимира Гірняка винним у адмінправопорушеннях через порушення порядку подання звітів партії. Йому призначили майже 6 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2026 року, голова політичної партії «Громадянська позиція» Володимир Гірняк порушив порядок подання звітів політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 3 та 4 квартал 2025 року, а також на 1 квартал 2026 року.

Під час перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) встановили, що у звітах не вказано 19 місцевих організацій політичної партії та 10,6 тис. грн на банківських рахунках. Щодо Володимира Гірняка склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 212-21 КУпАП (порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру).

У постанові вказано, що Володимир Гірняк повторно не прийшов на засідання суду, про причини неявки не повідомив та не клопотав про перенесення розгляду справи.

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Цю справу розглянув суддя Роман Грицко, який дослідив усі матеріали та визнав Гірняка винним у адмінправопорушеннях. Йому призначили покарання – 5950 грн штрафу зі сплатою 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.