Мостиський районний суд Львівської області виніс вирок харків’янину Антону Сінілу, який для виїзду за кордон в умовах воєнного часу підробив свідоцтва про народження дітей. Суд оштрафував порушника на 11,9 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, Антон Сініло має одну малолітню дитину. Однак він підробив свідоцтва про народження ще двох дітей, що дає змогу військовозобов’язаному перетинати кордон в умовах воєнного стану. Зокрема в серпні 2022 року Антон Сініло знайшов в інтернеті бланк завіреного свідоцтва про народження дитини з реквізитами і печаткою Печерського районного відділу реєстрації актів цивільного стану та приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу. У ці бланки він вніс інформацію про народжених 23 лютого 2022 року двох дітей, а також дані про себе та дружину.

24 серпня із фальшивими документами Антон Сініло намагався перетнути кордон із Польщею в пункті пропуску «Шегині». Втім прикордонники виявили підроблені документи і повідомили у поліцію. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) ККУ.

Справу розглядав Мостиський районний суд Львівської області. В суді Антон Сініло свою провину визнав та попросив розглядати справу без його присутності. Враховуючи обставини справи, 29 травня суддя Світлана Гіряк визнала Антона Сініла винним та призначила 11,9 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.