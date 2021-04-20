ЛНУ ім. І. Франка проводить сесію в онлайн-форматі вже втретє

Літня залікова та екзаменаційна сесія у Львівському національному університеті ім. І. Франка відбудеться в онлайн-форматі. Відповідний наказ підписав ректор вишу Володимир Мельник 9 квітня, повідомляє Студентський уряд ЛНУ.

Згідно з документом, графік літньої екзаменаційної сесії буде різний для різних факультетів та курсів навчання, проте більшість іспитів заплановані на травень-червень. Повний графік можна переглянути в наказі. Так само в онлайн-форматі відбудеться сесія і для студентів заочної форми навчання.

Зазначимо, що через пандемію більшість університетів України перейшли на дистанційне навчання та складання заліків і іспитів ще минулого року. Зокрема, ЛНУ ім. І. Франка проводить сесію в онлайн-форматі вже втретє.

Додамо, що Львівська область уже майже місяць перебуває в «червоній» карантинній зоні, яка передбачає дистанційне навчання для всіх здобувачів освіти, крім молодшої школи. Міська комісія ТЕБ і НС продовжила карантин у Львові, як мінімум, до 4 травня.