Візуалізація забудовника ЖК Парус Lake на вул. Лесі Українки

Поблизу центру Пустомит збудують житловий комплекс із підземним паркінгом. У ЖК Парус Lake запланували облаштувати 275 квартир. Відповідний проєкт опублікували на платформі ЛУН.

Йдеться про будівництво на вул. Лесі Українки, 11 та 7 у місті Пустомити. На ділянці, що розташована біля озера, планують збудувати чотири житлових будинки із комерцією на перших поверхах та підземним паркінгом. Будинки матимуть 5 поверхів, та загалом у комплексі облаштують 275 квартир. Забудовник також обіцяє, що на території облаштують дитячі майданчики та зони відпочинку. На сайті ЛУН зазначено, що це проєкт забудовника «Парус Premium».

Скриншот зі сторінки публічної кадастрової карти України

За даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, замовником є ТОВ «Пустомити Буд-центр». Зазначається, що містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу будинків Пустомитівська міська рада видала у 2022 році.

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За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Пустомити буд-центр» зареєстроване у 2020 році у Пустомитах на Львівщині та входить в корпоративну групу «Універсал фінанс». Засновником є акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Універсал фінанс”», а кінцевими бенефіціарами – Андрій Яринич, Максим Корягін та Андрій Стефанюк. Керівником компанії зі статутним капіталом 142 тис. грн зазначено Олега Ігнатенка.

До слова, як писав ZAXID.NET, у середині червня 2026 року АТ «Універсал фінанс» купило земельну ділянку за понад 20 млн грн під будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Галицькій у центрі села Давидів, що біля Львова. У серпні того ж року «Універсал фінанс» на аукціоні купує ще одну ділянку поруч у Давидові за 30 млн грн.