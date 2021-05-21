19 березня кілька десятків торговців з ринку «Південний» пікетували Львівську міськраду через запровадження жорсткого карантину

Галицький районний суд Львова закрив справу про порушення карантину львівською підприємицею, що організувала протест під мерією під час жорсткого карантину. Їй загрожувало 17 тис. грн штрафу.

Із 19 березня 2021 через спалах захворюваності на коронавірус у Львові запровадили жорсткий карантин. У місті заборонили роботу ресторанів, ТРЦ, магазинів з одягом, закладів культури та освіти. У цей день близько 60 торговців ринку «Південний» влаштували під мерією пікет.

Як вказано у постанові суду, організаторкою пікету була львівська підприємиця Інна Романцова, на яку склали протокол за порушення карантину. У суді вона підтвердила, що справді вранці 19 березня була під Ратушею, щоб передати звернення ФОПів до Андрія Садового, однак заявила, що нібито через посилення карантину пікет скасували.

Інна Романцова та її адвокат зазначили, що в адмінпротоколі не встановлено особи людей, що нібито брали участь у пікеті, а також свідчення, що вони справді брали участь в акції протесту. Також вона вказала, що відсутні свідки цього адмінправопорушення. Відтак просила суд закрити провадження у справі через відсутність складу правопорушення.

Дослідивши матеріали справи, суддя Людмила Фролова зазначила, що протокол про адмінправопорушення має містити низку доказів, зокрема фото чи відео, покази свідків і тд. Згадки про пікет під мерією були в медіа, а відео з протесту оприлюднив і ZAXID.NET, однак поліція не надала цих доказів суду.

Справу щодо порушення карантину Інною Романцовою закрили через відсутність складу злочину.