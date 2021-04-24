У суботу, 24 квітня, львів’яни вийшли прибрати місто перед Великодніми святами. Крім небайдужих містян, до толоки долучилися працівники та депутати міської ради, представники протестанських церков, а також мер Львова Андрій Садовий. Зокрема, наводили лад біля поховань Січових Стрільців та воїнів УГА на Янівському цвинтарі, а також поблизу лікарні швидкої допомоги.

«Будь-яка пандемія передбачає в боротьбі з нею чистоту і порядок. Тому сьогодні дуже багато людей вийшло працювати. Це і працівники міської ради, і всі небайдужі львів’яни. Також у мене є велике прохання до всіх жителів міста: не приносьте на цвинтарі штучні квіти з пластмаси. Для тих, хто вже на небі, пластик не потрібний», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Крім того, близько 130 людей допомагали прибирати простір біля лікарні швидкої допомоги. Переважно, це підопічні реабілітаційного центру, а також духівники протестантських церков.

Пастор церкви «Осанна» Дмитро Колесник розповів: «Сьогодні в рамках передсвяткової толоки члени протестантських громад міста, а багато з них – це люди з непростими долями в минулому, вирішили на добровільних засадах допомогти нашому місту. Дізналися, що є така потреба. Зараз відбувається багато робот в наших медичних закладах. І в одному із них ми вирішили прибрати».

Зокрема, волонтери розчистили від сухих дерев та сміття близько двох гектарів крутих схилів біля лікарні. За словами завідувача першого хірургічного відділення міської лікарні швидкої допомоги Гната Герича, за деякий час тут планують збудувати перехід для транспортування лежачих хворих, який сполучатиме поліклініку і стаціонар. Також територію окультурять, висадять нові дерева.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter