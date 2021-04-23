Під час святкових заходів не варто забувати про заходи безпеки, пов'язані із епідемією коронавірусу

У неділю, 25 квітня, християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим. Цього дня Ісус Христос в’їхав на віслюку до Єрусалиму, а натовп радісно вітав його, стелячи під ноги пальмове гілля. Традиційно цього дня у церквах відбуватиметься освячення вербових гілок. У Львові освячення верби відбудеться із дотриманням карантинних обмежень, оскільки область досі перебуває у «червоній» зоні.

ZAXID.NET підготував розклад богослужінь в основних церквах Львова.

Українська греко-католицька церква

Архикатедральний собор святого Юра (площа святого Юра, 5)

7:30 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення і освячення верби.

9:00 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення і освячення верби.

11:00 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення і освячення верби.

Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

7:30 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

9:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

11:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

13:00 – Божественна літургія для дітей і батьків та тих, хто готується стати батьками, благословення і освячення верби.

15:00 – Божественна літургія англійською мовою, благословення і освячення верби.

17:00 – Божественна літургія за християнські родини, благословення і освячення верби.

18:30 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

20:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

Церква свв. Ольги і Єлизавети (площа М. Кропивницького, 5)

8:00 – Свята літургія на всяке прошення, благословення і освячення верби

10:00 – Свята літургія за парафію, благословення і освячення верби

13:00 – Свята літургія для дітей і молоді, благословення і освячення верби

7:30 – Свята літургія на всяке прошення, благословення і освячення верби

Церква Преображення Господнього (вул. Краківська, 21)

7:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

9:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

11:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

18:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175)

7:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

8:30 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

10:30 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

12:30 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

18:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.

Православна Церква України

Церква Успіння Богородиці (вул. Руська, 7)

7:30 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

9:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

11:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

(Початок самого освячення – 8:50, 10:50 і 13:00, відповідно).

Кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці (вул. М. Грушевського, 2)

7:30 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

9:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

11:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

Освячення верби відбуватиметься також напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.

Церква свв. апп. Петра і Павла (вул. Личаківська, 82а)

8:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

10:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

Княжий храм святого Миколая Чудотворця (вул. Б. Хмельницького, 28а)

9:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

11:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

П’ятницький храм на Підзамче (вул. Б. Хмельницького, 77)

9:00 – Божественна літургія, освячення верби.

11:00 – Божественна літургія, освячення верби.

Свято-Іоано-Золотоустівський чоловічий монастир (вул. М. Лисенка, 43)

10:00 – Божественна літургія, після якої – освячення верби.

Українська Православна Церква

Кафедральний храм св. Великомученика Георгія Побідоносця (вул. В. Короленка, 3)

7:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

9:00 – Архієрейська Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

11:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.

Освячення верби відбуватиметься також напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.

Свято-Троїцька церква (вул. В. Антоновича, 100)

7:30 – Божественна літургія, після якої – освячення верби.

10:00 – Божественна літургія, після якої – освячення верби.

Освячення верби відбуватиметься також напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.

Свято-Воскресенський Ново-Афонський чоловічий монастир (вул. Пекарська, 59а)

24.04 о 21:00 – святкова всенічна з освяченням верби.

25.04 о 9:00 – пізня Божественна літургія, після якої – освячення верби..