Львівські церкви опублікували розклад богослужінь на Вербну неділю
Освячення верби відбуватиметься із дотриманням карантинних обмежень
У неділю, 25 квітня, християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим. Цього дня Ісус Христос в’їхав на віслюку до Єрусалиму, а натовп радісно вітав його, стелячи під ноги пальмове гілля. Традиційно цього дня у церквах відбуватиметься освячення вербових гілок. У Львові освячення верби відбудеться із дотриманням карантинних обмежень, оскільки область досі перебуває у «червоній» зоні.
ZAXID.NET підготував розклад богослужінь в основних церквах Львова.
Українська греко-католицька церква
Архикатедральний собор святого Юра (площа святого Юра, 5)
7:30 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення і освячення верби.
9:00 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення і освячення верби.
11:00 – Божественна літургія святого Івана Золотоустого на всяке прошення. Благословення і освячення верби.
Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)
7:30 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
9:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
11:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
13:00 – Божественна літургія для дітей і батьків та тих, хто готується стати батьками, благословення і освячення верби.
15:00 – Божественна літургія англійською мовою, благословення і освячення верби.
17:00 – Божественна літургія за християнські родини, благословення і освячення верби.
18:30 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
20:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
Церква свв. Ольги і Єлизавети (площа М. Кропивницького, 5)
8:00 – Свята літургія на всяке прошення, благословення і освячення верби
10:00 – Свята літургія за парафію, благословення і освячення верби
13:00 – Свята літургія для дітей і молоді, благословення і освячення верби
7:30 – Свята літургія на всяке прошення, благословення і освячення верби
Церква Преображення Господнього (вул. Краківська, 21)
7:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
9:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
11:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
18:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175)
7:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
8:30 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
10:30 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
12:30 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
18:00 – Божественна літургія, благословення і освячення верби.
Православна Церква України
Церква Успіння Богородиці (вул. Руська, 7)
7:30 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
9:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
11:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
(Початок самого освячення – 8:50, 10:50 і 13:00, відповідно).
Кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці (вул. М. Грушевського, 2)
7:30 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
9:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
11:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
Освячення верби відбуватиметься також напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.
Церква свв. апп. Петра і Павла (вул. Личаківська, 82а)
8:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
10:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
Княжий храм святого Миколая Чудотворця (вул. Б. Хмельницького, 28а)
9:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
11:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
П’ятницький храм на Підзамче (вул. Б. Хмельницького, 77)
9:00 – Божественна літургія, освячення верби.
11:00 – Божественна літургія, освячення верби.
Свято-Іоано-Золотоустівський чоловічий монастир (вул. М. Лисенка, 43)
10:00 – Божественна літургія, після якої – освячення верби.
Українська Православна Церква
Кафедральний храм св. Великомученика Георгія Побідоносця (вул. В. Короленка, 3)
7:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
9:00 – Архієрейська Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
11:00 – Божественна літургія, після якої – благословення і освячення верби.
Освячення верби відбуватиметься також напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.
Свято-Троїцька церква (вул. В. Антоновича, 100)
7:30 – Божественна літургія, після якої – освячення верби.
10:00 – Божественна літургія, після якої – освячення верби.
Освячення верби відбуватиметься також напередодні ввечері. Початок відправи о 17:00.
Свято-Воскресенський Ново-Афонський чоловічий монастир (вул. Пекарська, 59а)
24.04 о 21:00 – святкова всенічна з освяченням верби.
25.04 о 9:00 – пізня Божественна літургія, після якої – освячення верби..