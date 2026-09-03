На вул. Хвильового львів'янин напав з ножем на військового ТЦК

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок місцевому мешканцю Максиму Байбуху, який наприкінці травня 2026 року поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час здійснення заходів оповіщення.

За матеріалами справи, інцидент стався 29 травня близько 12:00 на вул. Хвильового, 23 у Львові. Львів’янин вдарив ножем у плече військовослужбовця ТЦК, який виконував заходи оповіщення військовозобов’язаних на території Шевченківського району Львова. У результаті солдат отримав поранення, яке експерти оцінили як легке.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Руслан Єзерський визнав Максима Байбуха винним у насильстві щодо службової особи (ч. 2 ст. 350 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі. Водночас суд звільнив винуватця від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

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